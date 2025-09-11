"Murov Az Terminal" heyətini yeni voleybolçu ilə gücləndirib
"Murov Az Terminal" kollektivi heyətini yeni voleybolçu ilə gücləndirib.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, komanda rusiyalı Boris Fistyulyovla anlaşıb.
Hücumçu 2025/2026 mövsümü ərzində "Murov Az Terminal"ın şərəfini qoruyacaq.
