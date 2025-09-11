İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    "Murov Az Terminal" heyətini yeni voleybolçu ilə gücləndirib

    Komanda
    • 11 sentyabr, 2025
    • 18:54
    Murov Az Terminal heyətini yeni voleybolçu ilə gücləndirib

    "Murov Az Terminal" kollektivi heyətini yeni voleybolçu ilə gücləndirib.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, komanda rusiyalı Boris Fistyulyovla anlaşıb.

    Hücumçu 2025/2026 mövsümü ərzində "Murov Az Terminal"ın şərəfini qoruyacaq.

    Voleybol "Murov Az Terminal" Azərbaycan Yüksək Liqası

