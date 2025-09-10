"Lənkəran" basketbol komandası daha bir transferi həyata keçirib
Komanda
- 10 sentyabr, 2025
- 12:39
Heyətini gücləndirməkdə davam edən "Lənkəran" basketbol komandası daha bir transferi həyata keçirib.
Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib.
Gənc oyunçu Pərviz Mirzəyev heyətə cəlb olunub. Bu, onun ilk peşəkar komandası olacaq. Mirzəyev buna qədər Tələbə Liqasında Gəncənin ATU komandasının şərəfini qoruyub.
Qeyd edək ki, "Lənkəran" buna qədər Aydın İbrahimov, Azər Əzimov, Raşed Diso,Teron Montqomeri və Nmeso Nnbedum transferlərini həyata keçirib.
