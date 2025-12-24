Sumqayıtda 1000 abonentin qazı kəsiləcək

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Energetika
    • 24 dekabr, 2025
    • 15:59
    Sumqayıt şəhərində 1000 abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

    "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, qaz sızmasının aradan qaldırılması məqsədilə Sumqayıt şəhəri, 10-cu mikrorayonda aparılacaq təmir-bərpa işləri ilə əlaqədar ərazidəki 1000 abonentin qaz təchizatı 16:30-dan etibarən, müvəqqəti dayandırılacaq.

    Qazın verilişi təmir işləri başa çatdıqdan sonra bərpa ediləcək.

