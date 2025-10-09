"Kür" heyətinə yeni həndbolçu qatıb
Komanda
09 oktyabr, 2025
- 09:12
"Kür" həndbol komandası heyətini yeni oyunçu ilə gücləndirib.
"Report"un məlumatına görə, Marta Slemanova Mingəçevir təmsilçisinə keçib.
O, son olaraq "Azəryol"un uğurları üçün çalışıb.
Qeyd edək ki, Marta Slemanova Azərbaycan millisinin də formasını geyinib.
