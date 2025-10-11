İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    "Kür" həndbol komandası bu gün Avropa Kubokunda mübarizəyə start verəcək

    Komanda
    • 11 oktyabr, 2025
    • 11:01
    Kür həndbol komandası bu gün Avropa Kubokunda mübarizəyə start verəcək

    Kişi həndbolçulardan ibarət "Kür" komandası bu gün Avropa Kuboku turnirində mübarizəyə start verəcək.

    "Report" xəbər verir ki, yarışa ikinci təsnifat mərhələsindən qoşulan Azərbaycan çempionu mövsümdə ilk sınağını Macarıstan təmsilçisi "Balatonfüredi" kollektivinə qarşı keçirəcək.

    "Balaton" İdman Kompleksində baş tutacaq matç Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq.

    Bu komandalar arasında cavab görüşü oktyabrın 19-da "AHF Arena" İdman Kompleksində reallaşacaq.

    həndbol Avropa Kuboku "Kür" həndbol klubu

