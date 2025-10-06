Kolumbiyalı voleybolçu Azərbaycan klubuna keçib
Komanda
- 06 oktyabr, 2025
- 14:58
Kolumbiyalı voleybolçu Melissa Rangel karyerasını Azərbaycanda davam etdirəcək.
"Gəncə" klubundan "Report"a verilən məlumata görə, oyunçu ilə müqavilə imzalanıb.
O, son mövsümü ölkəsində "Beyond" klubunda keçirib. Melissa Rangel karyerası ərzində Peru, Portuqaliya, Braziliya və İspaniyada legioner həyatı yaşayıb.
Voleybolçu Peru çempionatının və Portuqaliya Superkubokunun qalibi olub. Həmçinin Kolumbiya millisinin heyətində Pan-Amerika Oyunlarının qızıl və Pan-Amerika Kubokunun gümüş medalını qazanıb.
Son xəbərlər
16:11
Rəy
İranda məcburi hicab tarix olur – Tehran təməl prinsipini qurban verir - ŞƏRHAnalitika
16:10
Azərbaycanın U-21 millisinin baş məşqçisi: "Növbəti oyunlarda cəsarətli çıxış etmək vacibdir"Futbol
16:07
Foto
Azərbaycan və Böyük Britaniya hərbi əməkdaşlığı müzakirə ediblərHərbi
15:59
Ukraynanın 2026-cı ildə dron və raket istehsalı potensialı 35 milyard dollar olacaqDigər ölkələr
15:57
Azərbaycan güllə atıcısı III MDB Oyunlarında medal qazanıbFərdi
15:55
Azərbaycanda dövlət qurumlarına verilən yeni domenlərin sayı sentyabrda kəskin artıbİKT
15:54
Azərbaycan Türkiyədən mebel idxalına çəkdiyi xərci 8 % azaldıbMaliyyə
15:49
Fabio Kannavaro Özbəkistan yığmasının baş məşqçisi təyin edilibFutbol
15:44