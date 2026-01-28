Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XI tura start veriləcək
Komanda
- 28 yanvar, 2026
- 10:00
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında bu gün XI tura start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk gündə iki oyun təşkil olunacaq.
Saat 16:00-da "Neftçi" "Ordu" ilə üz-üzə gələcək. Saat 18:00-da isə "Murov Az Terminal" "Azərreyl"i qəbul edəcək.
Hər iki qarşılaşma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçiriləcək.
Qeyd edək ki, XI tura yanvarın 29-da yekun vurulacaq.
