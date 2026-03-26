Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar keçirilib
Komanda
- 26 mart, 2026
- 20:48
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, XIX turun ilk qarşılaşmasında "Murov Az Terminal" "Gənclər"i 3:0 hesabı ilə üstələyib.
Günün növbəti matçlarında "Ordu" "Azərreyl"i (3:1), "Xilasedici" "Neftçi"ni (3:1) məğlub edib.
Qeyd edək ki, müntəzəm mövsümün sonuncu - XX turu martın 30-da keçiriləcək.
