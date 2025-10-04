İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    III MDB Oyunları: Azərbaycanın voleybol millisi Rusiyaya uduzub

    Komanda
    • 04 oktyabr, 2025
    • 20:31
    III MDB Oyunlarında 17 yaşadək voleybolçu oğlanlar arasında növbəti oyunlar keçirilib.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Azərbaycan millisi Rusiyaya 0:3 hesabı ilə uduzub.

    Günün ilk qarşılaşmasında isə Belarus və Özbəkistan yığma komandaları arasında baş tutub. Görüş Belarus seçməsinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması növbəti oyununu oktyabrın 6-da Belarus millisinə qarşı keçirəcək.

    MDB Oyunları Voleybol məğlub

