III MDB Oyunları: Azərbaycanın voleybol millisi Rusiyaya uduzub
Komanda
- 04 oktyabr, 2025
- 20:31
III MDB Oyunlarında 17 yaşadək voleybolçu oğlanlar arasında növbəti oyunlar keçirilib.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Azərbaycan millisi Rusiyaya 0:3 hesabı ilə uduzub.
Günün ilk qarşılaşmasında isə Belarus və Özbəkistan yığma komandaları arasında baş tutub. Görüş Belarus seçməsinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması növbəti oyununu oktyabrın 6-da Belarus millisinə qarşı keçirəcək.
Son xəbərlər
21:25
Azərbaycan Basketbol Liqasında I tura yekun vurulubDigər
21:25
III MDB Oyunları: Azərbaycan badmintonçusu finala vəsiqə qazanıbFərdi
21:21
Kaxa Kaladze yenidən Tbilisinin meri seçilibRegion
21:14
Zelenski Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar elan edibDigər ölkələr
21:10
Rəşad Rəsullu: "III MDB Oyunlarının cüdo yarışlarında qazanılan nəticələri yüksək qiymətləndiririk"Fərdi
21:06
Hakim "Gürcü arzusu" Partiyası yerli seçkilərdə qələbəsini elan edibRegion
21:06
Kobaxidze: Ölkənin dönməz, sabit inkişafı üçün belə bir qələbə lazım idiRegion
21:00
Papuaşvili: Bu qələbə xalqla birgə qazandığımız tarixi uğurdurRegion
20:53