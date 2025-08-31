    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Həndbol üzrə beynəlxalq turnirdə bu gün daha iki oyun keçiriləcək

    31 avqust, 2025
    11:30
    Həndbol üzrə beynəlxalq turnirdə bu gün daha iki oyun keçiriləcək

    Bakıda Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan həndbol üzrə ənənəvi beynəlxalq turnirdə bu gün daha iki oyun keçiriləcək. 

    "Report" xəbər verir ki, saat 12:00-da OKMK (Özbəkistan) və "Astana" (Qazaxıstan) komandaları qarşılaşacaqlar.

    İki saat sonra isə Qazaxıstan millisi "Qarabağ" (Azərbaycan) kollektivi ilə üz-üzə gələcək.

     Qeyd edək ki, üç ölkədən altı komandanın qatıldığı yarışa sentyabrın 3-də yekun vurulacaq.

