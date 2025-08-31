Həndbol üzrə beynəlxalq turnirdə bu gün daha iki oyun keçiriləcək
Komanda
- 31 avqust, 2025
- 11:30
Bakıda Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan həndbol üzrə ənənəvi beynəlxalq turnirdə bu gün daha iki oyun keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, saat 12:00-da OKMK (Özbəkistan) və "Astana" (Qazaxıstan) komandaları qarşılaşacaqlar.
İki saat sonra isə Qazaxıstan millisi "Qarabağ" (Azərbaycan) kollektivi ilə üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, üç ölkədən altı komandanın qatıldığı yarışa sentyabrın 3-də yekun vurulacaq.
