    "Gəncə" daha bir basketbolçu ilə anlaşıb

    Komanda
    • 06 oktyabr, 2025
    • 14:51
    Gəncə daha bir basketbolçu ilə anlaşıb

    "Gəncə" daha bir basketbolçu ilə anlaşıb.

    Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib.

    Nazar Quliyev heyətə cəlb olunub. 23 yaşlı oyunçu ilə mövsümün sonunadək nəzərdə tutulan müqavilə imzalanıb.

    Nazar Quliyev yeni komandasında 22 nömrəli formanı geyinəcək. Onun son klubu "Naxçıvan" olub.

    Gəncə basketbol klubu transfer Nazar Quliyev

