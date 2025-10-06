"Gəncə" daha bir basketbolçu ilə anlaşıb
Komanda
- 06 oktyabr, 2025
- 14:51
"Gəncə" daha bir basketbolçu ilə anlaşıb.
Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib.
Nazar Quliyev heyətə cəlb olunub. 23 yaşlı oyunçu ilə mövsümün sonunadək nəzərdə tutulan müqavilə imzalanıb.
Nazar Quliyev yeni komandasında 22 nömrəli formanı geyinəcək. Onun son klubu "Naxçıvan" olub.
Son xəbərlər
16:11
Rəy
İranda məcburi hicab tarix olur – Tehran təməl prinsipini qurban verir - ŞƏRHAnalitika
16:10
Azərbaycanın U-21 millisinin baş məşqçisi: "Növbəti oyunlarda cəsarətli çıxış etmək vacibdir"Futbol
16:07
Foto
Azərbaycan və Böyük Britaniya hərbi əməkdaşlığı müzakirə ediblərHərbi
15:59
Ukraynanın 2026-cı ildə dron və raket istehsalı potensialı 35 milyard dollar olacaqDigər ölkələr
15:57
Azərbaycan güllə atıcısı III MDB Oyunlarında medal qazanıbFərdi
15:55
Azərbaycanda dövlət qurumlarına verilən yeni domenlərin sayı sentyabrda kəskin artıbİKT
15:54
Azərbaycan Türkiyədən mebel idxalına çəkdiyi xərci 8 % azaldıbMaliyyə
15:49
Fabio Kannavaro Özbəkistan yığmasının baş məşqçisi təyin edilibFutbol
15:44