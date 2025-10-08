"Gəncə" amerikalı basketbolçunu heyətinə cəlb edib

İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    • 08 oktyabr, 2025
    • 15:24
    Transfer çalışmalarını davam etdirən "Gəncə" daha bir legioneri heyətinə cəlb edib.

    Bu barədə "Report"a bölgə klubundan məlumat verilib.

    ABŞ-dən olan Ceykob Uayli ilə cari müövsümün sonuna kimi müqavilə bağlanıb. 2 metr boya malik basketbolçu ampluaca hücumçudur. O, "Gəncə"də 2 nömrəli forma ilə oynayacaq.

    Qeyd edək ki, Ceykob Uayli son mövsümü Rumıniyanın "Styaua" klubunda keçirib.

