"Gəncə" amerikalı basketbolçunu heyətinə cəlb edib
Komanda
- 08 oktyabr, 2025
- 15:24
Transfer çalışmalarını davam etdirən "Gəncə" daha bir legioneri heyətinə cəlb edib.
Bu barədə "Report"a bölgə klubundan məlumat verilib.
ABŞ-dən olan Ceykob Uayli ilə cari müövsümün sonuna kimi müqavilə bağlanıb. 2 metr boya malik basketbolçu ampluaca hücumçudur. O, "Gəncə"də 2 nömrəli forma ilə oynayacaq.
Qeyd edək ki, Ceykob Uayli son mövsümü Rumıniyanın "Styaua" klubunda keçirib.
