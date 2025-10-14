Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında V turun oyunları baş tutub
Komanda
- 14 oktyabr, 2025
- 19:09
Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında V turun oyunları keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, qarşılaşmalar "Olimpik Star"da baş tutub.
Çempionatın favoritlərinin - "Araz-Naxçıvan" ilə "Neftçi" İK-nin duelində paytaxt təmsilçisi qələbəyə sevinib - 5:4.
Digər iki matçda U-19 kollektivi "Lənkəran"ı 6:5, "Baku Fire" isə "Şuşa"nı 4:2 hesabı ilə məğlub edib.
Xal durumu: "Neftçi" İK – 13, "Baku Fire" – 11, "Araz-Naxçıvan" – 10, "Şuşa" – 6, U-19 – 3, Lənkəran – 0.
