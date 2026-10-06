FIBA Avropa Kuboku: "Neftçi" müntəzəm mövsümdəki ilk oyunda məğlub olub
Komanda
- 06 oktyabr, 2026
- 22:21
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"Neftçi" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunun müntəzəm mövsümündə bu gün mübarizəyə start verib.
"Report"un məlumatına görə, "ağ-qaralar" H qrupunda Yunanıstanın "Mikonos" kollektivinin qonağı olub.
Görüş Bakı təmsilçisinin məğlubiyyəti ilə bitib - 58:78.
Qeyd edək ki, H qrupunda "Oradya" (Rumıniya), "Fribur Olimpik" (İsveçrə), VEF (Latviya) və "Lokomotiv" (Plovdiv, Bolqarıstan) komandaları da yer alıblar.
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