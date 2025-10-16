İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    FIBA Avropa Kuboku: Azərbaycanın daha bir komandası əsas mərhələdə mübarizəyə başlayıb

Komanda
• 16 oktyabr, 2025
• 20:56

    Komanda
    • 16 oktyabr, 2025
    • 20:56
    FIBA Avropa Kuboku: Azərbaycanın daha bir komandası əsas mərhələdə mübarizəyə başlayıb

    Azərbaycanın daha bir basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunda mübarizəyə başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, "Abşeron Lions" klubu Estoniya təmsilçisi "Kalev"i qəbul edib.

    Bakı İdman Sarayında keçirilən matç rəqibin 93:85 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qeyd edək ki, I qrupunun ilk görüşündə Azərbaycanın "Neftçi" kollektivi Polşada "Trefl"ə uduzub - 63:92.

    "abşeron lions" FIBA Avropa Kuboku "Kalev" klubu Bakı İdman Sarayı

