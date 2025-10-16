FIBA Avropa Kuboku: Azərbaycanın daha bir komandası əsas mərhələdə mübarizəyə başlayıb
Komanda
- 16 oktyabr, 2025
- 20:56
Azərbaycanın daha bir basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunda mübarizəyə başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, "Abşeron Lions" klubu Estoniya təmsilçisi "Kalev"i qəbul edib.
Bakı İdman Sarayında keçirilən matç rəqibin 93:85 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qeyd edək ki, I qrupunun ilk görüşündə Azərbaycanın "Neftçi" kollektivi Polşada "Trefl"ə uduzub - 63:92.
Son xəbərlər
22:01
Futbol üzrə dünya çempionatının oyunları üçün bir milyondan çox bilet satılıbFutbol
22:01
Tramp Putinlə telefon danışığının təfərrüatlarını açıqlayıb - YENİLƏNİB-3Digər ölkələr
21:54
Müdafiə Nazirliyinin "İstirahət evi"nin rəisi rüşvət almaqda ittiham olunur - YENİLƏNİBDaxili siyasət
21:49
Putinlə Tramp arasında telefon danışığı iki saatdan çox davam edibDigər ölkələr
21:48
"Abşeron Lions"un baş məşqçisi: "Komanda olaraq Avropa Kubokunda mübarizə aparmağı öyrənirik"Komanda
21:32
ABŞ Prezidenti: Yaxın Şərqdəki münaqişənin həlli Ukrayna üzrə danışıqlara kömək edəcəkDigər ölkələr
21:22
Tramp yenidən Putinlə görüşəcəkDigər ölkələr
21:17
Ərdoğan parlamentdən ordunun İraq və Suriyadakı mandatının uzadılmasını istəyibRegion
21:15