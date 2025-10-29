FIBA Avropa Kuboku: Azərbaycan komandalarının duelində "Neftçi" qalib gəlib
Komanda
- 29 oktyabr, 2025
- 20:56
FIBA Avropa Kubokunun əsas mərhələsində Azərbaycan komandaları - "Abşeron Lions" və "Neftçi" üz-üzə gəliblər.
"Report" xəbər verir ki, I qrupunun matçında "ağ-qaralar" 104:86 hesablı qələbəyə sevinib.
Görüş Bakı İdman Sarayında keçirilib.
Qeyd edək ki, "Abşeron Lions" qrupda keçirdiyi ilk iki görüşdə Polşa təsmilçisi "Trefl"ə (96:99) və Estoniyanın "Kalev" komandasına (85:93) məğlub olub. "Neftçi" isə Estoniya təmsilçisini (95:84) məğlub edib, Polşa klubuna (63:92) uduzub.
