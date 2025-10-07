İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Çempionlar Liqası: "Sabah" əsas mərhələdə ilk oyununu bu gün keçirəcək

    Komanda
    • 07 oktyabr, 2025
    • 09:10
    Çempionlar Liqası: Sabah əsas mərhələdə ilk oyununu bu gün keçirəcək

    "Sabah" basketbol komandası FIBA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində ilk oyununu bu gün keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Rimas Kurtinaytisin baş məşqçisi olduğu kollektiv Çexiyada "Nimburk"un qonağı olacaq.

    B qrupunun qarşılaşması Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da start götürəcək.

    FIBA Çempionlar Liqası Sabah basketbol klubu əsas mərhələ "Nimburk"

