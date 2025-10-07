Çempionlar Liqası: "Sabah" əsas mərhələdə ilk oyununu bu gün keçirəcək
Komanda
- 07 oktyabr, 2025
- 09:10
"Sabah" basketbol komandası FIBA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində ilk oyununu bu gün keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə, Rimas Kurtinaytisin baş məşqçisi olduğu kollektiv Çexiyada "Nimburk"un qonağı olacaq.
B qrupunun qarşılaşması Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da start götürəcək.
