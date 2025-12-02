İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Beynəlxalq dərəcəli azərbaycanlı hakim CEV tərəfindən təyinat alıb

    Komanda
    • 02 dekabr, 2025
    • 13:08
    Beynəlxalq dərəcəli azərbaycanlı hakim CEV tərəfindən təyinat alıb

    Beynəlxalq dərəcəli azərbaycanlı hakim Fuad Ağayev Avropa Voleybol Konfederasiyası (CEV) tərəfindən təyinat alıb.

    "Report" Azərbaycan Voleybol Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, mütəxəssis qadın voleybolçuların CEV Kubokunda PAOK (Yunanıstan) - "OTP Banka Branik" (Sloveniya) matçının baş hakimi olacaq.

    Bu görüşdə ikinci hakim kimi isə polşalı Pyotr Krol yer alacaq.

    Qeyd edək ki, oyun dekabrın 3-də Yunanıstanda keçiriləcək.

    Azerbaijani volleyball referee appointed for CEV Cup women's match

