Basketbol üzrə Azərbaycan millisinə yeni legioner cəlb olunacaq

Kişi basketbolçulardan ibarət Azərbaycan yığmasına yeni legioner cəlb olunacaq.

"Report" "BasketNews"a istinadən xəbər verir ki, Fransa "Monako"sunun oyunçusu Donta Holl tezliklə milliləşdiriləcək.

Yaxın vaxtlarda ABŞ-dan olan 26 yaşlı basketbolçuya Azərbaycan pasportu veriləcək.

Qeyd edək ki, mərkəz oyunçusu 2021-ci ildən "Monako"da çıxış edir.