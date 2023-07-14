Basketbol üzrə Azərbaycan millisinə yeni legioner cəlb olunacaq

Kişi basketbolçulardan ibarət Azərbaycan yığmasına yeni legioner cəlb olunacaq.
"Report" "BasketNews"a istinadən xəbər verir ki, Fransa "Monako"sunun oyunçusu Donta Holl tezliklə milliləşdiriləcək.
Yaxın vaxtlarda ABŞ-dan olan 26 yaşlı basketbolçuya Azərbaycan pasportu veriləcək.
Qeyd edək ki, mərkəz oyunçusu 2021-ci ildən "Monako"da çıxış edir.
Donta Hall is expected to obtain Bosman player status for the upcoming 2023-24 season, per— BasketNews (@BasketNews_com)
@Urbodo pic.twitter.com/DDodvoDf2B July 14, 2023