"Azərreyl" CEV Kubokunda 1/32 final mərhələsinin cavab oyununa çıxacaq
Komanda
- 19 noyabr, 2025
- 10:04
Azərbaycanın kişi voleybolçulardan ibarət "Azərreyl" klubu CEV Kubokunda bu gün 1/32 final mərhələsinin cavab oyununa çıxacaq.
"Report" xəbər verir ki, təmsilçimiz Niderlandda "Orion Stars"ın qonağı olacaq.
Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, Bakıda keçirilən ilk görüşdə Niderland təmsilçisi 3:1 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Cütün qalibi 1/16 finalda İsveçrənin "Amrisvil" kollektivi ilə qarşılaşacaq.
