    "Azərreyl" CEV Kubokunda 1/32 final mərhələsinin cavab oyununa çıxacaq

    Komanda
    • 19 noyabr, 2025
    • 10:04
    Azərreyl CEV Kubokunda 1/32 final mərhələsinin cavab oyununa çıxacaq

    Azərbaycanın kişi voleybolçulardan ibarət "Azərreyl" klubu CEV Kubokunda bu gün 1/32 final mərhələsinin cavab oyununa çıxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, təmsilçimiz Niderlandda "Orion Stars"ın qonağı olacaq.

    Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, Bakıda keçirilən ilk görüşdə Niderland təmsilçisi 3:1 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Cütün qalibi 1/16 finalda İsveçrənin "Amrisvil" kollektivi ilə qarşılaşacaq.

    "Azərreyl" klubu CEV Kuboku Voleybol "Orion Stars"

