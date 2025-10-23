İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Azərbaycanın voleybol klubu Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayır

    Komanda
    • 23 oktyabr, 2025
    • 10:17
    Azərbaycanın voleybol klubu Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayır

    Kişi voleybolçulardan ibarət "Azerreyl" klubu Çempionlar Liqasında bu gün mübarizəyə başlayır.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçisi təsnifat mərhələsinin I turunda Serbiyanın "Radniçki" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.

    İlk qarşılaşma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçiriləcək və saat 19:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, cavab oyunu oktyabrın 29-da baş tutacaq.

    "Azerreyl" Çempionlar Liqası təsnifat mərhələsi

    Son xəbərlər

    10:20

    Vüqar Bayramov: Gələn il ünvanlı sosial yardımın məbləği arta bilər

    Sosial müdafiə
    10:17

    Qazaxıstanda baş verən qəzada 12 nəfər ölüb

    Region
    10:17

    Azərbaycanın voleybol klubu Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayır

    Komanda
    10:12

    Cəlilabadda avtomobil aşıb, beş nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    10:12
    Foto

    Beynəlxalq səyyahlar Şuşanın mərkəzi meydanında abidələrə baxıblar

    Qarabağ
    10:09

    UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində II turun matçları baş tutacaq

    Futbol
    10:05
    Foto

    Beynəlxalq səyyahlar Şuşaya gəliblər

    Qarabağ
    10:05
    Foto

    Son 9 ayda 4600-dən çox heyvan kəsimi və satışı mağazalarında monitorinq keçirilib

    Sağlamlıq
    10:01

    Bütün sosial ödənişlər oktyabrın 24-də ödəniləcək

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti