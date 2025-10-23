Azərbaycanın voleybol klubu Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayır
- 23 oktyabr, 2025
- 10:17
Kişi voleybolçulardan ibarət "Azerreyl" klubu Çempionlar Liqasında bu gün mübarizəyə başlayır.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçisi təsnifat mərhələsinin I turunda Serbiyanın "Radniçki" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.
İlk qarşılaşma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçiriləcək və saat 19:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, cavab oyunu oktyabrın 29-da baş tutacaq.
