Azərbaycanın U-18 millisinin EEVZA çempionatındakı oyunlarının vaxtı bəlli olub
- 19 noyabr, 2025
- 14:28
Noyabrın 20-23-ü aralığında Latviyanın Dauqavpils şəhərində Şərqi Avropa Voleybol Zonal Assosiasiyası (EEVZA) çempionatında iştirak edəcək Azərbaycanın U-18 millisinin oyunlarının vaxtı açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından məlumat verilib.
B qrupunda yer alan yığma noyabrın 20-də, Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da Estoniya ilə üz-üzə gələcək.
Komanda noyabrın 21-də, eyni saatda Ukrayna ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.
