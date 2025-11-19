İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycanın U-18 millisinin EEVZA çempionatındakı oyunlarının vaxtı bəlli olub

    Komanda
    • 19 noyabr, 2025
    • 14:28
    Azərbaycanın U-18 millisinin EEVZA çempionatındakı oyunlarının vaxtı bəlli olub

    Noyabrın 20-23-ü aralığında Latviyanın Dauqavpils şəhərində Şərqi Avropa Voleybol Zonal Assosiasiyası (EEVZA) çempionatında iştirak edəcək Azərbaycanın U-18 millisinin oyunlarının vaxtı açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından məlumat verilib.

    B qrupunda yer alan yığma noyabrın 20-də, Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da Estoniya ilə üz-üzə gələcək.

    Komanda noyabrın 21-də, eyni saatda Ukrayna ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

    EEVZA Voleybol U-18 Dauqavpils

