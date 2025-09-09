Dünya Qadın Seriyası: Azərbaycan yığmasının final mərhələsində keçirəcəyi oyunların təqvimi açıqlanıb
Komanda
- 09 sentyabr, 2025
- 12:28
Azərbaycanın 3x3 basketbol millisinin Dünya Qadın Seriyasının final mərhələsində keçirəcəyi oyunların təqvimi açıqlanıb.
"Report" Basketbol Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, turnirdə Niderland, Kanada, "CS Rapid", İspaniya, "Ulaanbaatar Amazons", Latviya, Azərbaycan və "Şanxay Redvinqs" komandaları iştirak edəcək.
Bu mərhələdə ilk dəfə iştirak edəcək və B qrupunda mübarizə aparacaq yığma sentyabrın 13-də, Bakı vaxtı ilə saat 11:25-də Kanada, 13:25-də Latviya və 16:55-də "CS Rapid"lə üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, Dünya Qadın Seriyasının final mərhələsi sentyabrın 13–14-də Şanxayda keçiriləcək.
