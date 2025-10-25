İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycanın həndbol millisinin İslamiadadakı hədəfi bəlli olub

    Komanda
    • 25 oktyabr, 2025
    • 16:02
    Azərbaycanın həndbol millisinin İslamiadadakı hədəfi bəlli olub

    Qadın həndbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçiriləcək VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı hədəfi bəlli olub.

    Bu barədə "Report"a yığmanın baş məşqçisi Aleksandr Revva açıqlama verib.

    O, yarışda mükafatçılar sıranasına düşmək istədiklərini bildirib.

    "Turnirə hazırlığın ilk mərhələsini Bakıda keçdik, hazırda isə 10 günlük təlim-məşq toplanışı üçün Mingəçevirdəyik. Burada xüsusi fiziki hazırlığı texniki-taktiki çalışmalarla birləşdiririk. Oyun təcrübəsini artırmaq məqsədilə ‘Kür" komandası ilə yoldaşlıq görüşü keçirməyi planlaşdırırıq. Toplanış ayın 30-dək davam edəcək, yekun mərhələ isə Bakıda təşkil olunacaq. Ümumilikdə oyunçuların məşqlərə yanaşmasından və göstərdikləri fədakarlıqlardan çox razıyam".

    Mütəxəssis İslamiadadakı rəqiblər haqqında tam məlumatının olmadığını söyləyib:

    "Çünki komandaların bəziləri hələ turnirdə iştiraklarını rəsmən təsdiqləməyiblər. Biz bu yarışa ciddi məqsədlərlə hazırlaşırıq. Əsas hədəfimiz medallar uğrunda mübarizə aparmaq, ən azı mükafatçılar sırasına düşməkdir. Komandamız bu məqsədə çatmaq üçün bütün gücü ilə çalışacaq".

    Qeyd edək ki, VI İslam Həmrəyliyi Oyunları noyabrın 7-dən 21-dək keçiriləcək.

    Həndbol üzrə Azərbaycan millisi İslamiada VI İslam Həmrəyliyi Oyunları hədəf Aleksandr Revva

    Son xəbərlər

    17:03

    "Qarabağ"ın futbolçusu: "Avrokubokların tarixinə düşmək mənim üçün xoş sürpriz oldu"

    Futbol
    17:00

    Azərbaycandakı bankların ödədiyi mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)

    Maliyyə
    16:58

    Britaniya Şimali Atlantikada Rusiya sualtı qayıqlarının fəallığının artdığını bildirib

    Digər ölkələr
    16:52

    Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən ümumilikdə 25 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    16:45

    Anar Sarıyev: "Birinci hissədə etdiyimiz səhvlərin ucbatından toparlana bilmədik"

    Komanda
    16:41

    Bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    16:40

    Azərbaycandakı bankların xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının) məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)

    Maliyyə
    16:25

    "Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Sərhədçi" ilə oyunda xarakter göstərdik"

    Komanda
    16:21

    Cari ilin 8 ayında 58 nəfər sığınacaq almaq üçün Azərbaycana gəlib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti