Azərbaycanın futzal millisinin toplanışına 18 oyunçu dəvət alıb
Komanda
- 22 mart, 2026
- 11:02
Futzal üzrə Azərbaycan milli komandasının Bakıda təlim-məşq toplanışı keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Futzal Federasiyasının nətbuat xidməti məlumat yayıb.
Martın 23-dən 26-dək davam edəcək hazırlıq prosesinə 18 oyunçu dəvət olunub.
Qapıçılar: Rövşən Hüseynli ("Araz-Naxçıvan"), Cavad Məmmədov ("Baku Fire")
Oyunçular: Tofiq Əliyev, Nihad İsmayılov, Emil Həsənzadə (hamısı "Neftçi" İK), Ədalət Ələkbərov, Ülvi Əliyev (hər ikisi "Araz-Naxçıvan"), Eldar Zeynalov, Tofiq Mikayılov, Oktay Rüstəmli, Fərid Abbasov, Kənan Manafov, Novruz Kazıxanov, Nurlan Məmmədov, Murad Quluzadə, Məhəmməd Abbasov, Həsənəli Rəhimov (hamısı "Baku Fire"), Pünhan Qasımov (U-19).
