    Azərbaycanın futzal millisinin toplanışına 18 oyunçu dəvət alıb

    • 22 mart, 2026
    • 11:02
    Azərbaycanın futzal millisinin toplanışına 18 oyunçu dəvət alıb

    Futzal üzrə Azərbaycan milli komandasının Bakıda təlim-məşq toplanışı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Futzal Federasiyasının nətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Martın 23-dən 26-dək davam edəcək hazırlıq prosesinə 18 oyunçu dəvət olunub.

    Qapıçılar: Rövşən Hüseynli ("Araz-Naxçıvan"), Cavad Məmmədov ("Baku Fire")

    Oyunçular: Tofiq Əliyev, Nihad İsmayılov, Emil Həsənzadə (hamısı "Neftçi" İK), Ədalət Ələkbərov, Ülvi Əliyev (hər ikisi "Araz-Naxçıvan"), Eldar Zeynalov, Tofiq Mikayılov, Oktay Rüstəmli, Fərid Abbasov, Kənan Manafov, Novruz Kazıxanov, Nurlan Məmmədov, Murad Quluzadə, Məhəmməd Abbasov, Həsənəli Rəhimov (hamısı "Baku Fire"), Pünhan Qasımov (U-19).

    Son xəbərlər

    11:33

    İran və Omanın XİN rəhbərləri bölgədəki gərginliyi müzakirə ediblər

    11:15

    Əli Musəvi: Hörmüz boğazında gəmilərin hərəkəti İranla koordinasiya olunmalıdır

    11:07

    AYNA: Gücləndirilmiş rejimin 3 günü ərzində rekord göstəricilər qeydə alınıb

    11:04

    Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu qlobal reytinqdə növbəti uğura imza atıb

    11:02

    Azərbaycanın futzal millisinin toplanışına 18 oyunçu dəvət alıb

    10:49
    Azərbaycan nümayəndə heyəti II İliyanın dəfn mərasimində iştirak etmək Tbilisiyə gəlib

    10:45
    İrandan Azərbaycana indiyədək 76 ölkənin 2 921 vətəndaşı təxliyə olunub

    Xarici siyasət
    10:37
    Sumqayıtda tonqalda baş berən partlayış zamanı xəsarət alanların kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB-3

    10:33

    Ötən gün qanunsuz saxlanılan 7 tüfəng aşkarlanıb

