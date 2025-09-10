İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Azərbaycanın çimərlik voleybolçuları Avropa çempionatında əsas mərhələyə yüksəliblər

    Komanda
    • 10 sentyabr, 2025
    • 15:19
    Azərbaycanın çimərlik voleybolçuları Avropa çempionatında əsas mərhələyə yüksəliblər

    Azərbaycanın çimərlik voleybolu üzrə oğlanlardan ibarət U-18 millisi Avropa çempionatında əsas mərhələyə yüksəlib.

    "Report" xəbər verir ki, İtaliyanın Korilyano-Roccano şəhərində keçirilən yarışda İbrahim Məmmədov/Muhammad Aslanlı cütündən ibarət komanda təsnifat mərhələsində Serbiya millisi ilə qarşılaşıb.

    Görüş təmsilçilərimizin 2:0 (21:10, 21:15) hesablı qələbəsi ilə başa çatıb və yığma Avropa çempionatında əsas mərhələyə yüksəlib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionatda bir qız və bir oğlan komandası ilə təmsil olunur. Qızlar yarışa əsas mərhələdən qoşulacaqlar. Əsas mərhələ oyunlarına sabah start veriləcək.

    çimərlik voleybolu Avropa çempionatı Milli komanda

    Son xəbərlər

    16:25
    Foto

    Xaçmazın Həsənqala kəndinin yolu sahibkarların dəstəyi ilə asfaltlanır

    İnfrastruktur
    16:22

    Elmi Tədqiqat İnstitutu: Xəzər dənizi ciddi təhlükə altındadır

    İnfrastruktur
    16:20

    Qətər hökuməti Netanyahuya qarşı məhkəməyə müraciət etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    16:20

    "Beşiktaş" yeni transferini açıqlayıb

    Futbol
    16:19

    Azərbaycan kəhriz istifadəsində dünyada 4-cü yerdədir

    İnfrastruktur
    16:18

    Heydər Əliyev Fondu ilə Vatikan Apostol Kitabxanası və Apostol Arxivi arasında memorandum imzalanıb

    Daxili siyasət
    16:14

    NATO Alyans üzvlərinin ərazisinin hər qarışını müdafiə edəcək

    Digər ölkələr
    16:12

    "Kaspi"nin əməkdaşı beynəlxalq festivalın münsiflər heyətinə üzv seçilib

    İncəsənət
    16:11

    Milli Məclisin prosedur qaydalarında dəyişikliklər ediləcək - EKSKLÜZİV

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti