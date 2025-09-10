Azərbaycanın çimərlik voleybolçuları Avropa çempionatında əsas mərhələyə yüksəliblər
Komanda
- 10 sentyabr, 2025
- 15:19
Azərbaycanın çimərlik voleybolu üzrə oğlanlardan ibarət U-18 millisi Avropa çempionatında əsas mərhələyə yüksəlib.
"Report" xəbər verir ki, İtaliyanın Korilyano-Roccano şəhərində keçirilən yarışda İbrahim Məmmədov/Muhammad Aslanlı cütündən ibarət komanda təsnifat mərhələsində Serbiya millisi ilə qarşılaşıb.
Görüş təmsilçilərimizin 2:0 (21:10, 21:15) hesablı qələbəsi ilə başa çatıb və yığma Avropa çempionatında əsas mərhələyə yüksəlib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionatda bir qız və bir oğlan komandası ilə təmsil olunur. Qızlar yarışa əsas mərhələdən qoşulacaqlar. Əsas mərhələ oyunlarına sabah start veriləcək.
Son xəbərlər
16:25
Foto
Xaçmazın Həsənqala kəndinin yolu sahibkarların dəstəyi ilə asfaltlanırİnfrastruktur
16:22
Elmi Tədqiqat İnstitutu: Xəzər dənizi ciddi təhlükə altındadırİnfrastruktur
16:20
Qətər hökuməti Netanyahuya qarşı məhkəməyə müraciət etməyi planlaşdırırDigər ölkələr
16:20
"Beşiktaş" yeni transferini açıqlayıbFutbol
16:19
Azərbaycan kəhriz istifadəsində dünyada 4-cü yerdədirİnfrastruktur
16:18
Heydər Əliyev Fondu ilə Vatikan Apostol Kitabxanası və Apostol Arxivi arasında memorandum imzalanıbDaxili siyasət
16:14
NATO Alyans üzvlərinin ərazisinin hər qarışını müdafiə edəcəkDigər ölkələr
16:12
"Kaspi"nin əməkdaşı beynəlxalq festivalın münsiflər heyətinə üzv seçilibİncəsənət
16:11