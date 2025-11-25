Azərbaycanın basketbol millisinin seçmə mərhələ oyunları üçün yekun heyəti açıqlanıb
Komanda
- 25 noyabr, 2025
- 21:53
Basketbol üzrə kişilərdən ibarət Azərbaycan millisinin 2029-cu ildə baş tutacaq Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin iki oyunu üçün yekun heyəti açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Basketbol Federasiyasından məlumat verilib.
Baş məşqçi Tahir Baxşıyev heyətdə Emmanuel Aqbason, Uesli Van Bek, Əkbər Məmmədov, Ulaş Turqut, Elşad Şirzadov, Amil Həmzəyev, Kamran Məmmədov, Ercan Donat, Derin Berkoz, Saadettin Donat, Endər Poladxanlı, Şirzad Şirzadova güvənib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması ilk olaraq noyabrın 27-də səfərdə Şimali Makedoniya, üç gün sonra isə Bakıda Lüksemburq ilə üz-üzə gələcək.
Son xəbərlər
23:00
Ceyhun Bayramov Vatikan Apostol Kitabxanasında olubXarici siyasət
22:54
Çempionlar Liqası: "Napoli" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıbFutbol
22:47
"İstəklilər koalisiyası" ABŞ-ni Rusiyaya təzyiqi davam etdirməyə çağırıblarDigər ölkələr
22:40
Türkiyə və Finlandiya rəsmiləri Avropanın təhlükəsizliyi ilə bağlı müzakirə aparıblarRegion
22:33
Foto
Ərdoğan Rusiya ilə Ukrayna arasında sülh danışıqlarının İstanbulda keçirilməsini təklif edibRegion
22:15
HƏMAS siyasi partiyaya çevrilmək ideyasını nəzərdən keçirirDigər ölkələr
21:58
Makron: "İstəklilər koalisiyası" Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri üzrə işçi qrupu yaradacaqDigər ölkələr
21:53
Azərbaycanın basketbol millisinin seçmə mərhələ oyunları üçün yekun heyəti açıqlanıbKomanda
21:49