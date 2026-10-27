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    Azərbaycan BOKT-larının xalis mənfəəti 2,55 dəfə artıb

    Maliyyə
    • 27 oktyabr, 2026
    • 11:51
    Azərbaycan BOKT-larının xalis mənfəəti 2,55 dəfə artıb

    Azərbaycandakı bank olmayan kredit təşkilatları (BOKT) bu ilin yanvar-sentyabr aylarını 153,4 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 2,55 dəfə çoxdur.

    9 ay ərzində BOKT-ların əməliyyat gəlirləri 538,2 milyon manat (illik müqayisədə 62,9 % çox), əməliyyat xərcləri 230,3 milyon manat (40,35 % çox), xüsusi ehtiyatlara ayırmaları 135,3 milyon manat (38,8 % çox), gözlənilməz xərcləri 0,2 milyon manat (1 il bundan əvvəl gəlir olub) mənfəət vergisi ödəmələri isə 19 milyon manat (2,2 dəfə çox) təşkil edib.

    Bu il oktyabrın 1-nə BOKT-ların aktivləri 1 milyard 558,7 milyon manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 49,3 % çoxdur. Bunun 1 milyard 174,6 milyon manatı müştərilərə verilmiş xalis kreditlərdir. Son 1 ildə sektorun kredit portfeli 57,1 % böyüyüb.

    Hesabat dövründə BOKT-ların öhdəlikləri 56,9 % artaraq 852,8 milyon manata, balans kapitalı isə 41 % artaraq 705,9 milyon manata çatıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT)
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