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    Sabah Yardımlının 7 kəndində qaz olmayacaq

    Energetika
    • 27 oktyabr, 2026
    • 11:52
    Sabah Yardımlının 7 kəndində qaz olmayacaq

    Sabah Yardımlı rayonunun 7 kəndinin qaz təchizatı dayandırılacaq.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, aşkar olunmuş qaz sızmasının aradan qaldırılması ilə əlaqədar saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Yardımlı şəhərinin və rayonun Qabaqdibi, Vəlixanlı, Köryədi, Mişkireyin, Dəlləkli, Ostayır və Sırıq kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Azəriqaz İB Yardımlı
    44 filmi
    44 filmi

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