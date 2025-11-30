İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Komanda
    • 30 noyabr, 2025
    • 20:05
    Azərbaycanın basketbol millisi seçmə mərhələdəki ikinci oyununda da məğlub olub

    Kişi basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2029-cu ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununu keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, Tahir Baxşıyevin baş məşqçisi olduğu kollektiv A qrupunda Lüksemburq yığması ilə üz-üzə gəlib.

    Bakı İdman Sarayındakı qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə bitib - 95:90.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi ilk görüşdə səfərdə Şimali Makedoniyaya uduzub - 49:87.

    basketbol milli məğlub

