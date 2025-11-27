İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycanın basketbol millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki ilk oyununda uduzub

    Komanda
    • 27 noyabr, 2025
    • 23:57
    Azərbaycanın basketbol millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki ilk oyununda uduzub

    Kişi basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2029-cu ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununa çıxıb.

    "Report"un məlumatına görə, Tahir Baxşıyevin baş məşqçisi olduğu kollektiv A qrupunda Şimali Makedoniya ilə üz-üzə gəlib.

    Skopyedə keçirilən qarşılaşma rəqibin 87:49 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qeyd edək ki, yığma noyabrın 30-da Bakıda Lüksemburqu qəbul edəcək.

    basketbol Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsi

