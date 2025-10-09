Azərbaycanın badminton millisi dünya reytinqində 23-cü pilləyə yüksəlib
Komanda
- 09 oktyabr, 2025
- 12:06
Dünya Badminton Federasiyası (BWF) milli komandaların yeni reytinq siyahısını açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan yığması 4 pillə irəliləyərək 23-cü sıraya yüksəlib.
Komandanın hesabında 2300 reytinq xalı var.
Qeyd edək ki, 2018-ci ildə reytinqdə 85-ci olan Azərbaycan millisi ötən illər ərzində ümumi reytinq sıralamasında 39 pillə irəliləyərək 2025-ci ilin əvvəlində 46-cı sırada yer almışdı. Badminton millisi son 9 ay ərzində reytinqdə 22 pillə irəliləyib.
