    Avropa çempionatı: Azərbaycanın airbadminton üzrə millisi finala yüksəlib

    Komanda
    • 06 sentyabr, 2025
    • 20:28
    Avropa Oyunları Parkında Airbadminton üzrə Avropa çempionatında finalçılar müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, yarımfinalda Bolqarıstan seçmə kollektivinə 60:43 hesabı ilə qalib gələn Azərbaycan millisi finala yüksəlib.

    Komanda həlledici qarşılaşmada Almaniya yığması ilə qarşılaşacaq. Final qarşılaşması bu gün saat 20:30-da başlayacaq.

