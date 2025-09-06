Avropa çempionatı: Azərbaycanın airbadminton üzrə millisi finala yüksəlib
Komanda
- 06 sentyabr, 2025
- 20:28
Avropa Oyunları Parkında Airbadminton üzrə Avropa çempionatında finalçılar müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, yarımfinalda Bolqarıstan seçmə kollektivinə 60:43 hesabı ilə qalib gələn Azərbaycan millisi finala yüksəlib.
Komanda həlledici qarşılaşmada Almaniya yığması ilə qarşılaşacaq. Final qarşılaşması bu gün saat 20:30-da başlayacaq.
