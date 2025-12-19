İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Komanda
    • 19 dekabr, 2025
    • 16:26
    Azərbaycan Yüksək Liqasının VII turunda Tovuz təmsilçisi qələbə qazanıb

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII turun növbəti matçı keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, turun son oyun günündə "Abşeron"la qarşılaşan "Turan" 3:0 (25:19, 25:12, 25:18) hesablı qələbə qazanıb.

    Görüş Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında baş tutub.

    Qeyd edək ki, turun daha əvvəl gerçəkləşən qarşılaşmalarında "Azərreyl" "Murov Az Terminal"ı (3:0), "Gəncə" isə UNEC-i (3:2) məğlub edib. "Milli Aviasiya Akademiyası" - "Gənclər" matçının tarixi hələ dəqiqləşməyib.

    Voleybol Yüksək Liqa "Turan" voleybol klubu Azərbaycan Yüksək Liqası UNEC

