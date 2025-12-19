Azərbaycan Yüksək Liqasının VII turunda Tovuz təmsilçisi qələbə qazanıb
Komanda
- 19 dekabr, 2025
- 16:26
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII turun növbəti matçı keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, turun son oyun günündə "Abşeron"la qarşılaşan "Turan" 3:0 (25:19, 25:12, 25:18) hesablı qələbə qazanıb.
Görüş Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında baş tutub.
Qeyd edək ki, turun daha əvvəl gerçəkləşən qarşılaşmalarında "Azərreyl" "Murov Az Terminal"ı (3:0), "Gəncə" isə UNEC-i (3:2) məğlub edib. "Milli Aviasiya Akademiyası" - "Gənclər" matçının tarixi hələ dəqiqləşməyib.
