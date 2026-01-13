İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Neftçi" voleybol komandası turu qələbə ilə başa vurub

    Komanda
    • 13 yanvar, 2026
    • 19:46
    Azərbaycan Yüksək Liqası: Neftçi voleybol komandası turu qələbə ilə başa vurub

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IX turun növbəti qarşılaşması keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, günün yeganə qarşılaşmasında "Xilasedici" və "Neftçi" komandaları üz-üzə gəliblər.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında baş tutan qarşılaşma "ağ-qaralar"ın 3:2 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qeyd edək ki, turun açılış matçında "Azərreyl" "Ordu"ya 1:3 (16:25, 23:25, 25:16, 22:25) hesabı ilə uduzub.

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası "Neftçi" klubu

