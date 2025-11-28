İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Murov Az Terminal" son oyun günündə qələbə qazanıb

    Komanda
    • 28 noyabr, 2025
    • 17:51
    Azərbaycan Yüksək Liqası: Murov Az Terminal son oyun günündə qələbə qazanıb

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV tura yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, son oyun günündə "Gənclər" kollektivi ilə üz-üzə gələn "Murov Az Terminal" rəqibini 3:1 hesabı ilə üstələyib.

    Qarşılaşma "Murov Az Terminal"ın idman zalında keçirilib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl keçirilən oyunlarda "Ordu" "Azərreyl"i (3:1), "Neftçi" isə "Xilasedici"ni (3:0) üstələyib.

    Voleybol Yüksək Liqa "Murov Az Terminal"

