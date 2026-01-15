Azərbaycan Yüksək Liqası: "Azərreyl" "Gənclər"ə, "Abşeron" isə "Gəncə"yə qalib gəlib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Komanda
    • 15 yanvar, 2026
    • 20:25
    Azərbaycan Yüksək Liqası: Azərreyl Gənclərə, Abşeron isə Gəncəyə qalib gəlib

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IX turun növbəti matçları keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, iki qarşılaşmanın baş tutduğu oyun günündə "Azərreyl" "Gənclər"i 3:1 hesabı ilə məğlub edib.

    "Abşeron" kollektivi isə "Gəncə"ni 3:2 hesabı ilə üstələyib.

    Hər iki görüş Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında təşkil olunub.

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası Qadın voleybolçular "Abşeron" klubu

    Bütün Xəbər Lenti