    Azərbaycan yığmaları EEVZA çempionatında iştirak edəcəklər

    Komanda
    • 14 noyabr, 2025
    • 13:26
    Azərbaycan yığmaları EEVZA çempionatında iştirak edəcəklər

    Azərbaycanın 18 yaşadək (U-18) voleybolçulardan ibarət yığmaları Şərqi Avropa Voleybol Zonal Assosiasiyasının (EEVZA) çempionatında iştirak edəcəklər.

    "Report" Voleybol Fedrasiyasına istinadən xəbər verir ki, qızlardan ibarət milli 20-23 noyabrda Gürcüstanın Telavi şəhərində keçiriləcək turnirdə mübarizə aparacaq.

    Yarışda Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna, Estoniya və Polşa seçmələri da iştirak edəcəklər. A qrupunda yer alan komanda Gürcüstan və Polşa yığmaları ilə qarşılaşacaq.

    Oğlanlardan ibarət komanda isə Latviyanın Daugavpils şəhərində təşkil olunacaq çempionatda Gürcüstan, Latviya, Ukrayna, Estoniya və Polşa yığmaları ilə birgə mübarizə aparacaq. B qrupunda yer alan kollektiv Estoniya və Ukrayna yığmaları ilə üz-üzə gələcək. Bu yarış da 20-23 noyabrda təşkil olunacaq.

    Reqlamentə əsasən, qrup mərhələsinin nəticəsinə görə, noyabrın 23-də A qrupunun birincisi B qrupunun birincisi ilə (A1-B1), A qrupunun ikincisi B qrupunun ikincisi ilə (A2-B2), A qrupunun üçüncüsü isə B qrupunun üçüncüsü ilə (A3-B3) üz-üzə gələcək.

    "AVRO-2026"ya seçmə xarakteri daşıyan yarışın qaydalarına görə, qrup liderlərinin qarşılaşmasının (A1-B1) qalibi Avropa çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanacaq.

    Voleybol EEVZA Azərbaycan yığması

