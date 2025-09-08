İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    Komanda
    • 08 sentyabr, 2025
    • 12:39
    Azərbaycan millisinin basketbolçusunun yeni klubu bəlli olub

    20 yaşadək basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin üzvü Azər Əzimovun yeni klubu bəlli olub. 

    "Report"un məlumatına görə, oyunçu "Lənkəran" komandası ilə anlaşıb. 

    O, mövsümün sonunadək bölgə təmsilçisinin formasını geyinəcək. 

    Əzimov daha əvvəl "Sərhədçi" və "Gəncə" klublarında çıxış edib. 

    Qeyd edək ki, "Lənkəran" buna qədər Aydın İbrahimov, Raşed Dison və Teron Montqomerinin transferlərini həyata keçirib.

