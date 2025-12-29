Azərbaycan klubu voleybolçusu ilə yollarını ayırıb
Komanda
- 29 dekabr, 2025
- 11:58
"Gəncə" legioner voleybolçusu ilə yollarını ayırıb.
Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib.
Klub ABŞ-dən olan İsabelle Morqanla vidalaşıb.
