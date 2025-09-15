Azərbaycan klubu dörd yoxlama oyunu keçirəcək
Komanda
- 15 sentyabr, 2025
- 11:15
"Quba" basketbol klubu dörd yoxlama oyunu keçirəcək.
Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib.
Komanda artıq yeni mövsümün hazırlıqlarına başlayıb. "Quba" Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin idman zalında gündə bir dəfə olmaqla məşqə çıxır. Yeni transferlər də artıq kollektivə qoşulub.
Qeyd edək ki, "Quba" Azərbaycan Basketbol Liqasında bu mövsüm ilk görüşünü oktyabrın 2-də səfərdə "Sərhədçi"yə qarşı keçirəcək.
