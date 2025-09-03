    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Komanda
    • 03 sentyabr, 2025
    • 12:34
    "Şəki" klubu doqquz basketbolçusu ilə yollarını ayırıb. 

    Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib.

    Klub Tariel Yusifzadə, Məcid İsmayılov, Roti Veyr, Coş Robinson, Terens Hanter-Vitfild, Karl Cons, Tomi Lyuk, Pol Dibal və Adebayo Oduleye ilə vidalaşıb.

    Azərbaycan klubu doqquz basketbolçusu ilə yollarını ayırıb

