Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan basketbolçu ilə müqavilə imzalayıb
Komanda
- 29 sentyabr, 2025
- 12:50
Mövsümün hazırlıqlarını davam etdirən "Sərhədçi" heyətinə yeni basketbolçu qatıb.
Bu barədə "Report"a paytaxt təmsilçisindən məlumat verilib.
Bakı klubu ABŞ-dən olan Ceymond Vinsentlə anlaşıb. Onunla mövsümün sonun qədər müqavilə imzalanıb.
Oyunçunun son klubu "New Orleans Privateers" olub.
