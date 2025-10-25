İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycan klubu ABŞ-dən basketbolçunu heyətinə qatıb

    Komanda
    • 25 oktyabr, 2025
    • 15:33
    Azərbaycan klubu ABŞ-dən basketbolçunu heyətinə qatıb

    NTD komandası ABŞ-dən olan basketbolçu transfer edib.

    Bu barədə "Report"a paytaxt təmsilçisindən məlumat verilib.

    Lanqdon Hattonla 1 illik müqavilə imzalanıb.

    Qeyd edək ki, oyunçu son olaraq Litvanın "Jonava" klubunun şərəfini qoruyub.

    NTD klubu ABŞ basketbolçusu transfer

