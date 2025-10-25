Azərbaycan klubu ABŞ-dən basketbolçunu heyətinə qatıb
Komanda
- 25 oktyabr, 2025
- 15:33
NTD komandası ABŞ-dən olan basketbolçu transfer edib.
Bu barədə "Report"a paytaxt təmsilçisindən məlumat verilib.
Lanqdon Hattonla 1 illik müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, oyunçu son olaraq Litvanın "Jonava" klubunun şərəfini qoruyub.
