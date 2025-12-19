Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmisi IHF-nin Konqresinə qatılacaq

İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Komanda
    • 19 dekabr, 2025
    • 13:05
    Azərbaycan Həndbol Federasiyasının (AHF) vitse-prezidenti Orxan Abbasov Misirin paytaxtı Qahirədə keçiriləcək Beynəlxalq Həndbol Federasiyasının (IHF) 40-cı Konqresinə qatılacaq.

    Bu barədə "Report"a AHF-dən məlumat verilib.

    Konqresin gündəliyində duran əsas məsələlərdən biri IHF-də müvafiq strukturlara seçkilərin təşkilidir. Bununla yanaşı, qlobal həndbolun inkişaf strategiyası, maliyyə məsələləri, eləcə də qayda və reqlamentlərə dair mühüm qərarlar da müzakirə ediləcək.

    Qeyd edək ki, Konqres dekabrın 20-21-də keçiriləcək.

    Azərbaycan Həndbol Federasiyası Beynəlxalq Həndbol Federasiyası Orxan Abbasov Qahirə konqres

