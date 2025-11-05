İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Komanda
    • 05 noyabr, 2025
    • 10:46
    Azərbaycan Həndbol Federasiyasının Məşqçilər Şurasının iclası keçirilib

    Azərbaycan Həndbol Federasiyasının (AHF) ofisində Məşqçilər Şurasının iclası keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AHF-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Toplantıda federasiyanın vitse-prezidenti Orxan Abbasov, idman şöbəsinin əməkdaşları və komandaların baş məşqçiləri iştirak ediblər.

    Görüş zamanı ötən mövsüm ərzində məşqçilərin fəaliyyəti, mövcud vəziyyət və qarşıda duran vəzifələr haqqında danışılıb. Daha sonra XXXII Azərbaycan çempionatının reqlamenti, keçirilmə sistemi və oyun cədvəli barədə ətraflı məlumat verilib.

    Müzakirələrin yekunu olaraq müvafiq qərarlar qəbul edilib.

