Azərbaycan Həndbol Federasiyasının Məşqçilər Şurasının iclası keçirilib
Komanda
- 05 noyabr, 2025
- 10:46
Azərbaycan Həndbol Federasiyasının (AHF) ofisində Məşqçilər Şurasının iclası keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AHF-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Toplantıda federasiyanın vitse-prezidenti Orxan Abbasov, idman şöbəsinin əməkdaşları və komandaların baş məşqçiləri iştirak ediblər.
Görüş zamanı ötən mövsüm ərzində məşqçilərin fəaliyyəti, mövcud vəziyyət və qarşıda duran vəzifələr haqqında danışılıb. Daha sonra XXXII Azərbaycan çempionatının reqlamenti, keçirilmə sistemi və oyun cədvəli barədə ətraflı məlumat verilib.
Müzakirələrin yekunu olaraq müvafiq qərarlar qəbul edilib.
Son xəbərlər
11:27
ADY: Yağışlı hava şəraitinin yarada biləcəyi çətinliklər aradan qaldırılırİnfrastruktur
11:26
Foto
İlham Əliyev Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərini qəbul edibXarici siyasət
11:25
Gürcüstanda azərbaycanlılar da olmaqla kriminal qruplaşmalarla əlaqəli 34 nəfər saxlanılıbDigər
11:23
"Neftçi"nin kapitanı: "Polşa klubuna qalib gələcəyimizi düşünürəm"Komanda
11:23
Nazir: Sosialyönlü xərclərin dövlət büdcəsində xüsusi çəkisinin 41,1 % olması nəzərdə tutulurSosial müdafiə
11:20
"Google Cloud": Süni intellekt dövlət xidmətlərinin mahiyyətini dəyişəcəkİKT
11:19
"Qarabağ"–"Çelsi" oyununa görə avtobusların hərəkəti məhdudlaşdırılıbİnfrastruktur
11:18
Mirzoyan: Moskva və Tehran ABŞ-nin TRIPP-də iştirakı ilə bağlı narahatlıq ifadə etməyibRegion
11:15