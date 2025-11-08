Azərbaycan Basketbol Liqasının VI turunda daha bir görüş keçirilib
Komanda
- 08 noyabr, 2025
- 16:12
Azərbaycan Basketbol Liqasının VI turunda daha bir görüş keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, A qrupunda "Gəncə" NTD-ni qəbul edib.
Gəncə Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan görüş meydan sahiblərinin 90:78 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Qeyd edək ki, turun daha əvvəl baş tutan matçlarında "Sumqayıt" "Lənkəran"ı (98:94), "Ordu" isə "Naxçıvan"ı (100:76) məğlub edib. Tura noyabrın 9-da yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
17:31
İngiltərə klubunun futbolçusu 9 oyunluq diskvalifikasiya edilibFutbol
17:30
Tehran sakinlərinə suyun verilməsi məhdudlaşdırılıbRegion
17:17
Azərbaycan COP30-da yeni NDC təqdim edibCOP29
17:15
Niderland XİN-in nümayəndəsi gələn həftə Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
17:14
Azərbaycanda Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransı keçiriləcəkİKT
17:12
Foto
Bakıda UEFA-nın dəstəyi ilə təşkil olunan "Məktəbli Qızlar" turnirinə start verilibFutbol
17:11
Foto
Yuxarı Şirvan zonasında Zəfər Günü silsilə tədbirlərlə qeyd edilibDaxili siyasət
17:03
Foto
Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan liderləri birgə nahar edibXarici siyasət
17:02