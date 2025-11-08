İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Komanda
    • 08 noyabr, 2025
    • 16:12
    Azərbaycan Basketbol Liqasının VI turunda daha bir görüş keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, A qrupunda "Gəncə" NTD-ni qəbul edib.

    Gəncə Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan görüş meydan sahiblərinin 90:78 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Qeyd edək ki, turun daha əvvəl baş tutan matçlarında "Sumqayıt" "Lənkəran"ı (98:94), "Ordu" isə "Naxçıvan"ı (100:76) məğlub edib. Tura noyabrın 9-da yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Basketbol Liqası "Gəncə" klubu NTD klubu

