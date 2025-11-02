İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Komanda
    • 02 noyabr, 2025
    • 20:14
    Azərbaycan Basketbol Liqasının V turuna yekun vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, son qarşılaşmada "Sabah" "Abşeron Lions"la üz-üzə gəlib.

    Matç "Sabah"ın qələbəsi ilə bitib - 107:92.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Ordu" "Lənkəran"ı (91:76), "Sumqayıt" "Sərhədçi"ni (84:80), "Şəki" "Gəncə"ni (84:70), "Naxçıvan" "Quba"nı (86:78), "Neftçi" isə NTD-ni (99:71) məğlub edib.

    Azərbaycan Basketbol Liqası son qarşılaşma Tur "sabah" basketbol klubu

