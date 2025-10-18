İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Azərbaycan Basketbol Liqasının III turunda bu gün növbəti görüşlər keçiriləcək

    Komanda
    • 18 oktyabr, 2025
    • 09:28
    Azərbaycan Basketbol Liqasının III turunda bu gün növbəti görüşlər keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, "Sabah" Şəki" ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşmaya saat 14:30-da start verləcək. "Sabah" 4 xalla A qrupunun lideridir. 2 xala malik "Şəki" isə 5-ci yerdə qərarlaşıb.

    Günün son matçında "Sumqayıt" "Quba" ilə görüşəcək. Bu matç isə saat 16:30-da başlayacaq. "Quba" B qrupunda 3 xalla 4-cü pillədə yer alıb. 2 xala malik "Sumqayıt" sonuncu - 6-cı yerdədir.

    Hər iki görüş Bakı İdman Sarayında baş tutacaq.

    Qeyd edək ki, turun ötən gün keçirilən matçlarında "Naxçıvan" "Lənkəran"ı (91:82), "Ordu" isə "Sərhədçi"ni (85:73) üstələyib.

    Azərbaycan Basketbol Liqası "sabah" basketbol klubu "Şəki" klubu "Sumqayıt" klubu "Quba" basketbol klubu

