Azərbaycan Basketbol Liqasında VIII tura bu gün yekun vurulacaq
Komanda
- 05 dekabr, 2025
- 09:27
Azərbaycan Basketbol Liqasında VIII tura bu gün yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, son olaraq iki oyun keçiriləcək.
B qrupunda yer alan "Quba" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 15:00-da start götürəcək. Meydan sahibləri 9 xalla beşinci, eyni xala malik "gənclik şəhəri" təmsilçisi altıncıdır.
A qrupunda isə "Şəki" "Sabah"la üz-üzə gələcək. Bu görüş saat 17:00-da başlayacaq. Bölgə klubu 8 xalla beşinci, paytaxt təmsilçisi 14 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, VIII turda daha əvvəl "Ordu" "Sərhədçi"ni (100:64), "Gəncə" "Neftçi"ni (80:73), "Abşeron Lions" NTD-ni, "Naxçıvan" "Lənkəran"ı (82:75) məğlub edib.
Son xəbərlər
09:51
Rövşən Rüstəmov: "ADY-nin istixana emissiyalarındakı payı 0,5 %-dən azdır"İnfrastruktur
09:49
Şamil Ayrım: Qərbi azərbaycanlıların qayıdışı və onların mədəni abidələrinin bərpası sülhün əsas şərtlərindəndirXarici siyasət
09:45
Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıbEnergetika
09:44
Azərbaycan alpinisti Antarktidanın ən yüksək zirvəsini fəth edibFərdi
09:43
İndoneziyada daşqınların qurbanlarının sayı 850-ə yaxınlaşıbDigər ölkələr
09:39
İlham Əliyev: İnanırıq ki, Qərbi Azərbaycan İcmasının sülhsevər üzvləri öz ata-baba yurdlarına qayıdacaqDaxili siyasət
09:37
Əziz Ələkbərli: Ermənistan hələ də azərbaycanlıların geriyə qayıdış hüququnu inkar edirXarici siyasət
09:37
Prezident: Ermənistan tarixən Qərbi Azərbaycanda yaşamış azərbaycanlıların mədəni irsini zaman-zaman məhv etmişdirXarici siyasət
09:37