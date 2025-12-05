İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan Basketbol Liqasında VIII tura bu gün yekun vurulacaq

    Komanda
    • 05 dekabr, 2025
    • 09:27
    Azərbaycan Basketbol Liqasında VIII tura bu gün yekun vurulacaq

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VIII tura bu gün yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, son olaraq iki oyun keçiriləcək.

    B qrupunda yer alan "Quba" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 15:00-da start götürəcək. Meydan sahibləri 9 xalla beşinci, eyni xala malik "gənclik şəhəri" təmsilçisi altıncıdır.

    A qrupunda isə "Şəki" "Sabah"la üz-üzə gələcək. Bu görüş saat 17:00-da başlayacaq. Bölgə klubu 8 xalla beşinci, paytaxt təmsilçisi 14 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, VIII turda daha əvvəl "Ordu" "Sərhədçi"ni (100:64), "Gəncə" "Neftçi"ni (80:73), "Abşeron Lions" NTD-ni, "Naxçıvan" "Lənkəran"ı (82:75) məğlub edib.

